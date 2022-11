L'ex ad di Eni: "Giusto aiutare le famiglie ma se sussidiamo al 100% non riusciamo a far scendere i consumi"

Sul fronte del costo dell’energia, “è giusto sovvenzionare le famiglie, ma bisogna lasciare a carico dei consumatori un onere sufficiente a spingerli a risparmiare energia. Se sussidiamo al 100%, non riusciamo a fare scendere i consumi di gas“. A dirlo è Paolo Scaroni, ex amministratore delegato di Eni e attualmente vicepresidente della banca d’investimento Rothschild & Co, intervenendo al Sustainable Future Forum.

In merito invece alla tassa sugli extraprofitti, “in linea di massima sono piuttosto contrario a tasse messe retroattivamente. Tassare il passato con una tassa nuova significa entrare in un terreno minato”, aggiunge Scaroni, per cui “in periodi di economia di guerra si fanno queste cose, lo si è fatto nel corso della Seconda Guerra Mondiale, lo si può fare ancora. Credo però che si tratti di una goccia nel mare delle necessità che avremo nei prossimi anni per famiglie e imprese”.

Scaroni: “Serve negoziare price cap con Usa e Norvegia”

“Noi abbiamo sempre affrontato il tema delle sanzioni alla Russia in maniera separata da quello delle eventuali controsanzioni da parte di Mosca. Quanto successo a partire dal 24 febbraio ha portato ad avere paesi che aderiscono alla Nato, come la Norvegia, che beneficiano della crisi attuale, mentre altri come il nostro che hanno una sofferenza profonda. Serve negoziare un price cap sul gas con Usa e Norvegia che ci consenta di beneficiare di prezzi migliori e di mantenere le sanzioni. Credo che serva aprire un fronte di negoziazione, cosa che andava fatta molto prima, ma che non è mai troppo tardi per fare”, ha aggiunto il manager.

