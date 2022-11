Critiche da Carlo Calenda: "E' vuota",

E’ pronta la bozza della manovra che dovrà essere approvata a stretto giro. Giorgia Meloni racconta alcuni dei punti salienti. “Ieri ho riunito le forze di maggioranza e i ministri competenti per discutere dei provvedimenti da inserire nella Legge di Bilancio, anche in attesa del Consiglio dei ministri che avrà luogo lunedì, con importanti iniziative del Governo. Siamo al lavoro su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi”. Lo scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella legge di bilancio ci sarà “un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità”.

Il cuneo fiscale

“La misura del cuneo fiscale non è attualmente finanziata per il 2023. Volontà del governo è non solo finanziarla e quindi rinnovarla per il prossimo anno, ma anche aumentarla per i redditi più bassi dei lavoratori. Per quanto riguarda altre misure di cui si parla oggi sui quotidiani si precisa che si tratta di mere ipotesi presentate nel corso della riunione che sono in corso di valutazione politica”. Lo dichiara in una nota il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Berlusconi: “Mia idea norma per 1 milione di posti di lavoro”

“Stiamo lavorando alla legge di Bilancio, due idee, delle tante cose che stiamo seguendo, sono mie: una è quella di eliminare le autorizzazioni preventive per chi vuole realizzare una casa, ristrutturarla, per chi vuole aprire una farmacia o un ristorante. Con questa norma, chi vuole realizzare queste cose,+ potrà mandare una lettera raccomandata al Comuni e il giorno dopo comincia a lavorare. Ci saranno controlli ma ex post, quando l’opera sarà finita”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nel suo intervento dopo il taglio del nastro della nuova sede del coordinamento regionale del partito a Milano. Per quanto riguarda questo punto, “ho parlato in questi giorni con l’Associazione nazionale costruttori italiani: soltanto dal punto di vista occupazionale prevedono che questa norma una volta in funzione produrrà più di un milione di posti di lavoro“, ha aggiunto Berlusconi. Quindi una battuta: “Normalmente i Comuni impiegano mesi” per concedere le autorizzazioni, “nel mio caso hanno impiegato anni e poi non me le hanno date”.

Le critiche

“È una manovra molto vuota, non c’è niente dentro. È una manovra Salvini, sono le solite cose: il tetto al contante, i condoni, le pensioni. Sono tutte cose che tralasciano di toccare i punti fondamentali, l’evasione fiscale, la sanità. Sono previsti fondi in discesa per la sanità, ma noi sappiamo che la sanità italiana è in condizioni di grande difficoltà”. Così Carlo Calenda, segretario di Azione, oggi a Napoli al teatro Politeama, dove si sta tenendo l’assemblea nazionale di Azione.

