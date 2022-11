Almeno 20 saranno destinati ad aiutare famiglie e imprese contro il caro bollette

Una manovra da circa 30 miliardi di cui 21-22 destinati a famiglie e imprese contro il caro-bollette. E una stretta sul reddito di cittadinanza, con riduzioni progressive e una maggiore “severità” per gli occupabili. Sono alcune delle ipotesi – a quanto riferiscono fonti parlamentari – emerse durante l’incontro a Palazzo Chigi sulla manovra di bilancio tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e i capigruppo di maggioranza, a cui hanno preso parte anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Sul tavolo anche l’azzeramento dell’Iva su pane e latte a partire dal 1 gennaio.

Le prime reazioni

L’Unione Nazionale Consumatori interviene in una nota “sull’ipotesi che sta circolando in queste ore di un possibile taglio dell’Iva su pane e pasta da parte del Governo, ipotesi, precisiamo, non confermata da nessuno”.

“Sarebbe una presa in giro dei consumatori. L’azzeramento dell’Iva sul pane, come dimostra lo studio da noi realizzato a luglio, in tempi non sospetti, sarebbe pari a 10 euro e 7 cent a famiglia su base annua, mentre quello per la pasta equivarrebbe a 5 euro e 40 cent, per un totale di 15 euro e 47 cent. Un’elemosina! Questo, peraltro, nell’ipotesi che i commercianti e i panettieri trasferiscano matematicamente il taglio dell’Iva sui consumatori, cosa che ovviamente non sono obbligati a fare. E’, infatti, praticamente certo che la misura andrebbe a beneficio dei panettieri e non dei consumatori”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Ecco perché sarebbe decisamente meglio tagliare l’Iva sul gas e sulla luce, che invece sarebbe applicato sicuramente dai fornitori di energia, costretti a farlo per legge” prosegue Dona, per cui “persino l’azzeramento dell’Iva al 4% su tutti i Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, pur andando decisamente meglio, comporterebbe una minor spesa, sempre teorica, per non dire illusoria, pari ad appena 90 euro su base annua (90 euro e 3 cent)”.

