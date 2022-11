Il ministro delle Imprese ne ha parlato a margine della presentazione del 21simo osservatorio Altagamma

(LaPresse) Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso “ridurre di 5 punti il cuneo fiscale è un obiettivo di legislatura”. “Si può fare gradualmente anche perché deve essere compatibile con le risorse che abbiamo e che possiamo mettere in campo – ha spiegato a margine della presentazione del 21simo osservatorio Altagamma. -. La rotta sarà quella della riduzione graduale e costante del cuneo fiscale. Dobbiamo premiare chi lavora e chi produce”.

