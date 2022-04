Il segretario generale della Uil: "Se diminuiscono i consumi la crisi diventa più forte, tassare al 30% extraprofitti delle multinazionali"

“Noi siamo sempre stati coerenti: durante la pandemia abbiamo ritenuto fosse giusto aiutare le aziende, mentre oggi crediamo sia il caso di aiutare lavoratori e pensionati. Se diminuiscono i consumi la crisi diventa più forte, e quindi la nostra richiesta è di intervenire sul cuneo fiscale e di rinnovare i contratti per 7 milioni di lavoratori”. Così il segretario generale della Uil, Pier Paolo Bombardieri, a margine del convegno organizzato dal sindacato su “L’attualita’ del pensiero politico, economico, sociale e cosmopolita di Giuseppe Mazzini”. “Siamo stati tra i primi a proporre un’extratassa sugli extraprofitti, sono contento che sia stata introdotta una tassa al 10% ma è ancora poco. Si può arrivare al 30% non solo per le imprese che operano nel settore energia ma anche per le multinazionali che hanno fatto profitti con la pandemia e la guerra”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata