L'indiscrezione rivelata dal New York Times: i tagli sarebbero i più grandi nella storia dell'azienda

Amazon pronta a licenziare migliaia di dipendenti: secondo alcune indiscrezioni del New York Times, il colosso americano avrebbe in programma un taglio di circa 10mila posti di lavoro, tra ruoli aziendali e tecnologici, a partire da questa settimana. Il suo fondatore Jeff Bezos, intanto, ha annunciato che è pronto a dare in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio del valore di 124 miliardi di dollari .

Il titolo di Amazon ha perso il 2,5% dopo le notizie sulla riduzione di personale. I tagli sarebbero i più grandi nella storia dell’azienda. I licenziamenti segnalati rappresenterebbero meno dell’1% della forza lavoro globale di Amazon e il 3% dei suoi dipendenti aziendali. Il New York Times ha precisato che il numero totale “rimane fluido” e potrebbe cambiare. Amazon non ha risposto a una richiesta di commento, stando a quanto riferito da Cnbc. Amazon aveva 798.000 dipendenti alla fine del 2019, ma al 31 dicembre 2021 1,6 milioni di dipendenti a tempo pieno e part-time, con un aumento del 102%.

