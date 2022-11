Il fondatore del colosso dell'e-commerce annuncia che gran parte dei suoi 124 miliardi non rimarranno agli eredi

Il fondatore di Amazon Jeff Bezos ha in programma di dare in beneficenza la maggior parte del suo patrimonio del valore di 124 miliardi di dollari nel corso della sua vita. Lo ha riferito lui stesso in un’intervista esclusiva alla Cnn aggiungendo che dedicherà la maggior parte della sua ricchezza alla lotta ai cambiamenti climatici e a supportare coloro che possono unire l’umanità in un momento di profonde divisioni sociali e politiche.

Durante l’intervista con Chloe Melas nella sua casa di Washington, DC, Bezos, parlando insieme alla sua compagna, la giornalista diventata filantropa Lauren Sánchez, ha detto che la coppia sta “costruendo la capacità per poter donare i soldi”. Alla domanda diretta della Cnn se intendesse donare la maggior parte della sua ricchezza nel corso della sua vita, Bezos ha risposto: “Sì”.

La coppia ha riferito di avere acconsentito a rilasciare la loro prima intervista insieme da quando hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 per contribuire a mettere in luce il Bezos Courage and Civility Award, assegnato quest’anno alla musicista Dolly Parton. Bezos e Sánchez hanno annunciato una sovvenzione di 100 milioni di dollari a Parton come parte del suo Courage and Civility Award. È il terzo premio di questo tipo dopo quello assegnato allo chef Jose Andrés, che ha speso parte dei soldi per donare pasti per gli ucraini, e al sostenitore del clima e collaboratore della Cnn Van Jones.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata