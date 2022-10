Foto dall'archivio

In Lussemburgo la riunione per finanziare RePower Eu

Si è aperta a Lussemburgo la riunione dell’Ecofin sul tema energetico. Gli Stati dovranno decidere come finanziare RePower Eu, il pacchetto presentato a maggio per liberarsi dalla dipendenza dal gas russo, e come ripartire le risorse. La Commissione ha proposto di ridistribuire i prestiti non richiesti del Recovery Fund (circa 200 miliardi di euro) e di usare una parte delle quote sullo scambio di emissioni Ets della riserva di stabilità di mercato (altri 20 miliardi) ma non tutti i paesi sono d’accordo.

“Oggi vogliamo fare progressi nel trovare una soluzione per distribuire i soldi tra gli Stati membri dal pacchetto RePowerEu. Ciò aiuterà gli Stati membri a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi e ci renderà più indipendenti e sempre più resilienti. È una delle priorità della Presidenza ceca”, ha dichiarato il ministro delle Finanze ceco, Zbynek Stanjura, della presidenza ceca del Consiglio Ue, al suo arrivo alla riunione dell’Ecofin a Lussemburgo.

“Discuteremo anche dell’impatto economico e finanziario dell’aggressione russa contro l’Ucraina, come l’inflazione elevata e gli alti prezzi dell’energia”, ha aggiunto il ministro, continuando anche la discussione del Consiglio Energia di venerdì. I ministri delle Finanze dei 27 affronteranno anche il tema di come garantire l’aiuto finanziario di 9 miliardi di euro all’Ucraina: “in questo momento siamo ancora a corto di 3 miliardi di euro”, ha spiegato il ministro ceco.

