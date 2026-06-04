Marjane Satrapi morta un anno dopo il marito, l’artista scriveva: “Ho perso l’amore della mia vita”

È morta poco più di un anno dopo il marito. “For I lost the love of my life”, perché ho perso l’amore della mia vita. A vedere i profili social di Marjane Satrapi, fumettista, sceneggiatrice, illustratrice e regista iraniana naturalizzata francese morta oggi, 4 giugno, traspare che nell’epicentro della sua vita aveva alloggio suo marito. Quando Mattias Ripa, svedese trasferito in Francia sin da giovane, è scomparso l’8 aprile 2025 a 54 anni, ha lasciato un buco nero nell’artista.

Nove post, uno per ogni parola, e un decimo con la foto del marito, occupano quasi tutto il profilo Instagram di Marjane. Oltre a quelli, c’è solo un altro post: l’annuncio dell’istituzione di una fondazione dedicata alla coppia. A quasi un anno dalla scomparsa, il 23 febbraio scorso, infatti, l’Académie des beaux-arts, l’Accademia delle belle arti a Parigi, ha annunciato la creazione di una Fondazione per il cinema intitolata a Mattias e Marjane Ripa-Satrapi. L’ente, spiega l’accademia, nasce per sostenere i giovani non francesi nel progetto di studiare cinema a Parigi. Lo fa con due borse di studio, destinate a un ragazzo e una ragazza.

Cinema, giovani e diversità: la fondazione Ripa-Satrapi

Cinema, giovani e diversità: tutto ciò in cui hanno creduto Marjane Satrapi e suo marito, tutto ciò in cui hanno investito. Da qui la decisione di creare la Fondazione per il cinema – Mattias e Marjane Ripa-Satrapi. Lo ha spiegato l’artista stessa. “Questa fondazione è la logica conseguenza di tutto ciò che io e mio marito abbiamo difeso per tutta la vita – aveva dichiarato Marjane Satrapi a febbraio -. Lo scopo di questa fondazione rispecchia chi siamo: due stranieri a Parigi, che si sono incontrati, si sono innamorati, si sono sposati e hanno costruito la loro vita in questa incredibile città, vibrante e stimolante, che non lascia nessuno indifferente. Ci tengo a incontrare e accompagnare ogni anno i due artisti vincitori della borsa di studio, a dialogare con loro e a guidarli nel loro percorso”.

Anche l’Accademia aveva definito la Fondazione come “la naturale continuazione” di tutto ciò in cui la coppia “ha creduto: la gioventù, la cultura e la diversità”.

Adesso, appreso della morte dell’artista, l’Accademia le dedica le sue parole più preziose. “Questa scomparsa è quella di una donna ammirevole, luminosa, di assoluta integrità, il cui primo desiderio sin dalla sua elezione all’Académie des Beaux-Arts è stato quello di creare una fondazione per aiutare i giovani registi”, ha dichiarato Laurent Petitgirard, segretario perpetuo dell’Accademia delle Belle Arti.

Marjane Satrapi, chi era il marito Mattias Ripa

“L’amore della vita” di Marjane Satrapi, il marito Mattias Ripa, nasce nel 1972 in Svezia. Giunto a Parigi per un anno di scambio universitario, incontra fin dal primo giorno Marjane Satrapi. Un anno dopo, giorno per giorno, si sposano a Stoccolma. Economista di formazione, Mattias Ripa si impegna fin da subito al fianco della moglie e contribuisce attivamente a tutta la sua opera. Fin dagli esordi, partecipa al suo primo cortometraggio d’animazione, quando lei è ancora studentessa all’Arts Décoratifs di Strasburgo. Nel corso degli anni, ha ricoperto diversi ruoli — finanziatore, produttore, attore, co-sceneggiatore — prendendo parte a tutti i suoi progetti. È morto a 54 anni l‘8 aprile 2025.