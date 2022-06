L'incontro alla prestigiosa location milanese Spiga 26. Presente anche Gallinari

(LaPresse) “Design e innovazione”, ma anche tecnologie del futuro e sostenibili. Questi i temi al centro della serata organizzata da ITA Airways, durante la Design Week a Milano, nell’ambito di un programma di incontri presso lo spazio espositivo in via della Spiga 26. L’incontro dedicato a “Design e innovazione” è stato condotto da Monica Maggioni con la presenza di Francesco Presicce, Chief Tecnology Officer ITA Airways, del designer Walter De Silva, affiancato da Danilo Gallinari, stella NBA e della Nazionale Italiana Pallacanestro, e Federico Ferrazza, Direttore editoriale di Wired-Condé Nast. Prestigiosa location milanese, Spiga 26, è l’hub creativo di Ita Airways in occasione della Design Week. Uno spazio espressione dello stile italiano, con diverse installazioni temporanee sui temi dela curiosità per il viaggio, dell’esperienza effettiva del volo e della scoperta del luogo di destinazione

