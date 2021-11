Il presidente dell'Ice: "50 milioni di euro di investimento"

La campagna di nation branding ‘beIT’ è “un’iniziativa importante”, si tratta di “50 milioni di euro di investimento, 26 Paesi” destinatari, “è uno strumento molto moderno” che aiuterà export e turismo. Lo ha detto Carlo Ferro, presidente dell’Ice a margine della presentazione alla stampa della campagna di nation branding ‘beIT’. “Il made in Italy è già ripartito nel mondo con dei dati dell’export che sono fra i più performanti fra le economie occidentali, il merito sicuramente è delle imprese, il sistema Paese le vuole accompagnare, vuole aiutarle per posizionare il made in Italy nello stile, nel gusto, nelle modalità e nelle preferenze di consumo creando alla fine dei valori di affezione e di attenzione verso l’Italia che promuoveranno l’export e il turismo”, ha spiegato Ferro.

