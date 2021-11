Il fondatore e ad Palella: "Progressi eccezionali"

Helbiz, leader mondiale nella micromobilità e prima società nel suo settore ad essere quotato pubblicamente al Nasdaq, annuncia i risultati finanziari del terzo trimestre 2021: entrate in aumento del 134% rispetto al periodo comparabile del 2020 e del 57% rispetto al secondo trimestre 2021. Sul fronte ricavi: nei nove mesi del 2021, le entrare registrano un + 203% in più rispetto al 2020.

Il fondatore e amministratore delegato di Helbiz, Salvatore Palella, ha commentato: “Il team di Helbiz ha lavorato incessantemente dalla nostra fondazione per costruire un’azienda innovativa, entusiasmante e verde. La nostra quotazione al Nasdaq ad agosto è stata una pietra miliare e rappresenta solo l’inizio del nostro viaggio. Nel terzo trimestre, abbiamo compiuto progressi eccezionali nella nostra attività principale di micromobilità e nella stratificazione di servizi aggiuntivi che consentono il moderno stile di vita urbano”. Palella ha spiegato inoltre che “la crescita della mobilità è guidata dall’apertura in nuove città, dalla costruzione della nostra flotta e dall’introduzione del nostro primo scooter venduto ai consumatori al dettaglio, l’Helbiz One. Stiamo ulteriormente servendo lo stile di vita dei moderni abitanti delle città con la consegna di cibo, che abbiamo lanciato con la nostra prima cucina fantasma a Milano, la più grande del mondo. Abbiamo anche lanciato con successo la nostra offerta multimediale Helbiz Live, che si abbina perfettamente alla consegna di cibo. La mobilità si rivolge ai momenti di “uscita” della vita, mentre la consegna e i media sono servizi complementari di “stanza””.

Palella ha concluso: “Mentre ci avviciniamo al 2022, intendiamo espandere significativamente la nostra offerta nelle categorie lifestyle. È importante sottolineare che crediamo che il nostro pacchetto di servizi possa portare più persone al nostro abbonamento Helbiz Unlimited, che avvantaggia il consumatore con pieno accesso alle nostre offerte per un unico canone mensile. Helbiz Unlimited è ottimo anche per il nostro modello di business, migliorando notevolmente la nostra visibilità con un flusso di entrate ricorrenti di lunga durata”.

Parlando della performance finanziaria, Giulio Profumo, Chief Financial Officer di Helbiz, ha aggiunto: “Le nostre condizioni finanziarie e le nostre prestazioni non sono mai state migliori. Ad oggi, il nostro saldo di cassa supera i 30 milioni di dollari e stiamo investendo in modo aggressivo in tutta la nostra attività. Potete vedere i primi risultati nella nostra sostanziale crescita dei ricavi, che è stata forte sia anno su anno che in sequenza”. Profumo ha poi concluso: “Con il nuovo finanziamento, continuiamo a impegnarci per investire nella crescita delle nostre attività. In qualità di azienda guidata dalla tecnologia, stiamo aumentando la spesa in ricerca e sviluppo per migliorare l’esperienza dell’utente, rafforzare la nostra infrastruttura IT sottostante e progettare nuovi veicoli eleganti. Stiamo investendo in vendite e marketing per aumentare la consapevolezza delle nostre principali offerte di mobilità e dei nuovi servizi di consegna e media. E, naturalmente, siamo concentrati sulla sicurezza di nuove licenze, negli Stati Uniti e in tutta Europa”.

