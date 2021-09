Tutto il Campionato della Serie B e tutti i contenuti di Helbiz Live saranno disponibili e sottoscrivibili su Amazon Prime Video Channels

Helbiz Media, società del gruppo Helbiz quotato al Nasdaq (HLBZ), leader mondiale nella micromobilità, annuncia un nuovo accordo con Amazon per l’Italia, che garantisce la distribuzione del canale Helbiz Live su Amazon Prime Video Channels, con tutti i contenuti disponibili, tra cui il Campionato italiano di Serie B.

Nelle prossime settimane Helbiz Live sarà disponibile e sottoscrivibile su Amazon Prime Video Channels. Gli appassionati del Campionato di Serie B potranno facilmente abbonarsi ad Helbiz Live tramite Prime Video Channels e seguire in diretta e in differita tutte le partite della regular season e dei playoff/playout (fino a 390 partite), per le stagioni 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. Tutta l’offerta di Helbiz Live sarà disponibile ed acquistabile su tutti i device e le TV dove l’app di Amazon Prime Video è presente. Helbiz Live sarà disponibile su Prime Video Channels tramite sottoscrizione di un abbonamento mensile, i cui dettagli saranno comunicati in seguito.

Il canale sarà fruibile e facilmente attivabile da tutti i clienti, che potranno scegliere attraverso quale mezzo abbonarsi e su quale device (TV o Mobile) seguire le partite. Matteo Mammì, Ceo di Helbiz Media, sottolinea: “La distribuzione di Helbiz Live su Amazon Prime Video Channels è un passo molto importante per Helbiz Live, in quanto contribuirà a una maggiore diffusione e distribuzione della nostra piattaforma. Come sempre, operiamo mettendoci dalla parte del cliente e un accordo come questo nasce proprio dall’esigenza di rendere il servizio di Helbiz Live ancora più facilmente fruibile e acquistabile. È poi una grande soddisfazione collaborare con Amazon ed esser presenti nell’offerta dei canali di Amazon Prime Video.

