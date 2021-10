Così il presidente di Confindustria a margine dell'evento alla stazione marittima di Napoli.

(LaPresse) “Sono convinto che non sia solo un tema di risorse, il Pnrr mette a disposizioni risorse che non abbiamo mai avuto ma la vera partita si giocherà sulla rigenerazione della Pa, se non abbiamo una Pa centrale e locale all’altezza quelle risorse non le scarichiamo a terra, e purtroppo abbiamo un precedente sui fondi di coesione che dice che più del 50% non li utilizziamo, non possiamo farlo stavolta”. Così il presidente di Confindustria Carlo Bonomi a margine dell’evento alla stazione marittima di Napoli.

