Il sit dei dipendenti si oppone alla cessione a Unicredit

(LaPresse) Scendono in piazza i dipendenti del gruppo Banca Montepaschi di Siena a Milano. I sindacati Fabi, Fisac Cgil, Uilca e Unisin hanno indetto uno sciopero generale per la giornata del 24 settembre con presidi nel capoluogo lombardo, a Roma e Bari. Tra le ragioni del sit-in, che a Milano si è svolto in piazza Fontana, c’è l’esclusione dei rappresentanti dei dipendenti MPS dai negoziati sulla sorte del gruppo e, come recita il comunicato dei sindacati, “il silenzio del Ministero Economia e Finanze che sta trattando in esclusiva con Unicredit un’operazione societaria dai contorni incerti e indefiniti”.

