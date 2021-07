Firmata l'intesa negli stabilimenti di Colleferro

(LaPresse) La declinazione nell’industria aerospaziale del binomio innovazione-sostenibilità, tema chiave di Expo 2020 Dubai, è al centro dell’accordo con cui Avio diventa Gold Sponsor del Padiglione Italia alla prossima Esposizione Universale, al via il 1° ottobre. L’intesa tra la società italiana e il Commissariato per la partecipazione del nostro Paese a Expo Dubai è stata firmata negli stabilimenti di Colleferro, in provincia di Roma, da Giulio Ranzo, Amministratore Delegato di Avio Spa, e dal Commissario Paolo Glisenti, alla presenza del Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, del Segretario del COMINT Generale Luigi De Leverano e dell’assessore regionale per Sviluppo economico, commercio e artigianato, ricerca e innovazione Paolo Orneli.

