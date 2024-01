La lettera pubblica: "Decisione senza la presenza della rappresentanza della città"

Dal regista Matteo Garrone all’attore Elio Germano, da Lino Guanciale a Vinicio Marchioni. In una lettera pubblica gli artisti esprimono la loro contrarietà alla nomina del regista Luca De Fusco a direttore di Fondazione Teatro di Roma. In particolare nella lettera aperta, gli artisti sostengono che “la questione cruciale è che sia stata presa una decisione di questa importanza senza che fosse presente la rappresentanza della città di Roma nelle figure del Presidente e della Consigliera Di Iorio, rappresentanti del Comune di Roma, socio di maggioranza del CdA nonché proprietario del Teatro Argentina, il Teatro Argentina, il Teatro India, il Teatro Torlonia. E del Teatro Valle che a quanto ci consta nei prossimi mesi avrebbe dovuto essere attribuito al Teatro di Roma”. Nella lettera pubblicata da Repubblica si legge ancora: “Apprendiamo dunque con sgomento che i membri espressi da Regione e Ministero, nella figura del Vicepresidente del CdA, hanno annunciato a ‘Il Messaggero’ la nomina di Luca De Fusco”.

“Auspicheremmo una nomina condivisa”

“Dopo due anni di commissariamento la nomina del Direttore Generale era fortemente attesa ed è decisiva per il rilancio del Teatro della nostra città. Come artiste e artisti auspicheremmo una nomina ampiamente condivisa di figura competente che possa guardare al bene del Teatro e allo sviluppo culturale della città di Roma in tutte le sue componenti”, scrivono gli artisti che aggiungono “anche che nella terna selezionata dalla Commissione, che poteva arrivare fino a 5 nomi, non c’è alcuna parità di genere, né tantomeno figure giovani”. E precisano: “Ribadiamo il nostro appoggio al Comune di Roma nella ferma intenzione di controbattere, avendone l’assoluto dovere morale. Questa lettera è stata pubblicata nell’urgenza degli eventi e proprio perché vogliamo che tutte e tutti le artiste e gli artisti siano pienamente coinvolti sarà doveroso aggiornarla da domani con tutti i nomi di una comunità romana e nazionale che si sta confrontando in questo momento vista l’importanza di quello che sta accadendo e che, per esclusive ragioni di tempo, non ha potuto esserne firmataria”, conclude la lettera firmata da: Fabrizio Arcuri, Compagnia Timpano/Frosini, Bluemotion, Sylvia De Fanti, Valerio Vigliar, Giorgina Pi, Matteo Garrone, Elio Germano, Lino Guanciale, Fanny e Alexander, Marco Cavalcoli, Chiara Lagani, Luigi De Angelis, Marco Molduzzi, lacasadargilla /, Lisa Ferlazzo Natoli, Alessandro Ferroni, Maddalena Parise, Alice Palazzi, Roberto Latini, Lorenzo Letizia, Vinicio Marchioni, Stefano Ricci, Fabrizio Sinisi.

