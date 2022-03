Vaccaro prosegue: “In occasione di questa serata inizialmente mi è stato proposto di esibirmi come attore ma ho pensato di poter avere un impatto maggiore andandoci con tutto il Vittorio Vaccaro Quintet. Il linguaggio musicale è sempre stato parte integrante della mia espressione. Da bambino facevo parte della banda del paese come mio nonno e mio zio, ho studiato al conservatorio da esterno fino ai diciotto anni quando feci il provino per entrare all’Accademia di Arte Drammatica “Nico Pepe” di Udine, lasciando di fatto la musica per oltre vent’anni. La musica è poi tornata nei miei progetti di regia teatrale dal Teatro Urlo nel 2005 al Caffè Letterario dal 2016 al 2019 dove gli ospiti musicisti improvvisavano. Un paio d’anni fa, poco prima della pandemia, è arrivata l’idea del Vittorio Vaccaro Quintet che racconta la musica in un modo originale attraverso il repertorio dei grandi cantautori italiani rivisitati in chiave jazz.”

Parlando poi dei suoi progetti Vaccaro racconta: “Dallo scorso ottobre ogni lunedì sono a Forum di Barbara Palombelli come opinionista. Stimo molto Barbara, per me è una persona meravigliosa, aperta alle idee e che riesce a valorizzarmi sia come persona che come talento dandomi anche la possibilità di suonare in studio. Dopo l’esperienza con Quarta Parete per Mediolanum Channel, Forum segna il mio ritorno in televisione. Una palestra che mi dà l’opportunità di conoscere la macchina della diretta e di raccontarmi.” Parlando dei suoi progetti Vittorio Vaccaro racconta anche quello con IlGiornale.it:”Ho ideato, scritto e prodotto la rubrica dal titolo Lo Scemo del Villaggio, una serie di brevi video, della durata di tre minuti, i cui protagonisti sono tutti personaggi famosi che durante l’infanzia o l’adolescenza erano considerati problematici dalla società per poi diventare dei numeri uno nella vita. Da poco è stato pubblicato l’ultimo video ed ora sto già pensando a un nuovo progetto, mi piacerebbe costruire una nuova rubrica su i modi di dire. Come artisti nel 2022 è importante essere eclettici e provare a spaziare a 360 gradi come può essere Fiorello che ammiro molto, con conoscenza di sè stessi senza paura di non riuscire”.