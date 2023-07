L'autore de 'L'insostenibile leggerezza dell'essere' è stato più volte candidato al Nobel per la letteratura, senza però mai vincerlo

Il mondo della letteratura è in lutto per la morte dello scrittore ceco Milan Kundera, autore di capolavori come ‘L’insostenibile leggerezza dell’essere’. Aveva 94 anni. La notizia è stata data dai media cechi. Lo scrittore, autore di romanzi che hanno cambiato la letteratura del Novecento, è stato più volte candidato al premio Nobel per la letteratura, senza però mai vincerlo. Kundera era molto riservato e non amava rilasciare interviste. Era nato a Brno il 1º aprile 1929.

