Musei gratis, gelato e libri: cosa fare nel weekend del 4 e 5 maggio

di Corinna Spirito

Dalla festa del palato con gelato e pane ai festival dedicati a libri e Oriente. Alcune delle migliori proposte tra gli eventi di sabato 4 e domenica 5 maggio in tutta Italia.

Musei civici gratuiti - A Roma, per i residenti, domenica 5, la prima del mese di maggio, sarà possibile visitare gratuitamente i Musei Civici. Non solo le collezioni permanenti dei Musei, le porte si aprono anche per la visita gratuita della maggior parte delle mostre in corso. Ai Musei Capitolini, nelle sale al piano terra di Palazzo dei Conservatori, Roma. Il racconto di 100 donne, un viaggio lungo 18 mesi alla scoperta di realtà che raccontano la diversità e le contraddizioni che animano la città; ancora in corso, inoltre, La Roma dei Re. Il racconto dell'archeologia. Al Museo di Roma in Trastevere tre mostre: UNSEEN / NON VISTI, un viaggio fotografico in un'Europa sconosciuta, tagliata fuori dallo sviluppo economico, dall'attenzione della politica e dei media; Memoria del Perù, fotografie con storie di conquista e migrazione che coinvolgono la società, la cultura e la geografia di un intero paese. Inoltre Péter Korniss: Transizione ,dedicata al motivo centrale dell'opera di Korniss, ovvero alla scomparsa della cultura contadina tradizionale nell'Europa orientale. Ai Mercati di Traiano prosegue Mortali Immortali, tesori del Sichuan nell'antica Cina con reperti in bronzo, oro, giada e terracotta, databili dall'età del bronzo (II millennio a.C.) fino all'epoca Han (II secolo d.C.) provenienti da importanti istituzioni cinesi. Due le mostre in corso al Museo Carlo Bilotti all'Aranciera di Villa Borghese: oltre ai quadri e carte di Vincenzo Scolamiero della personale intitolata Della declinante ombra, curata da Gabriele Simongini, è in corso La ferita della bellezza. Alberto Burri e il Grande Cretto di Gibellina, sull'opera di Land Art più grande al mondo dedicata al paese di Gibellina, distrutto dal terremoto nella Valle del Belice del 1968. Per tutte le informazioni e l'elenco completo di musei e mostre visitabili gratuitamente, è possibile consultare il sito del Comune di Roma

Telethon in piazza - Le "mamme rare" saranno protagonista in più di 1.600 piazze in tutta Italia in questo fne settimana: il 4 e il 5 maggio torna "Io per lei", la campagna di primavera di Fondazione Telethon e UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l'assistenza alle persone con patologie neuromuscolari. La campagna è un racconto corale che mette le mamme "rare", quelle che ogni giorno affrontano le difficoltà delle malattie genetiche dei loro bambini, e il loro impegno al centro, chiedendo a tutti di attivarsi per un grande obiettivo comune: la lotta alle malattie genetiche rare. Nelle piazze saranno allestiti banchetti dove i volontari di Fondazione Telethon e UILDM, e di AVIS volontari sangue, Anffas - Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale e UNPLI - Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia distribuiranno i Cuori di Biscotto, un regalo perfetto per festeggiare la mamma, con una donazione minima di 12 euro: la campagna sarà on air infatti in prossimità di una ricorrenza importante come quella della Festa della Mamma. Sul sito tutte le informazioni e l'elenco delle piazze

Gelato Festival - Sabato 4 e domenica 5 maggio il Gelato Festival 2019 conclude il suo tour italiano all'ombra del Castello Sforzesco, con Milano che per due giorni diventa la capitale del gelato artigianale. La location è Piazza del Cannone, che ospita la kermesse con 16 tra i migliori gelatieri artigianali della Penisola ognuno dei quali porterà in assaggio un gusto inedito: sarà possibile assaggiare le loro creazioni e votare il gusto preferito – il cui autore proseguirà così il percorso verso la finale del Gelato Festival World Masters 2021 – ma anche osservare da vicino come si prepara il gelato artigianale all’interno del food truck “Buontalenti” che rappresenta il più grande laboratorio mobile di produzione di gelato al mondo. Tutte le informazioni sul sito ufficiale

Festival dell'Oriente - Mostre fotografiche, bazar, stand commerciali, gastronomia tipica, cerimonie tradizionali, spettacoli folklorisitici, medicine naturali, concerti, danze e arti marziali. Presso la Nuova fiera di Roma, torna il Festival dell'Oriente che permette di Immergersi nelle culture e nelle tradizioni di un Continente sconfinato: sarà possibile interagire e sperimentare gratuitamente decine di terapie tradizionali, visitare il settore dedicato alla salute e al benessere con i suoi padiglioni dedicati alle terapie olistiche le discipline bionaturali, lo yoga, ayurvedica, fiori di bach, theta healing, meditazione, spazio vegano, reiki, massaggi, ci kung, tai chi chuan, shiatsu, tuina, bio musica, rebirthing, integrazione posturale, e molte altre ancora. Dall'India alla Malesia, dal Giappone alla Thailandia: a Roma arriva la magia dell'Oriente. Sul sito tutte le informazioni

Ricomincio dai libri - Sabato e domenica Sorrento diventa la capitale dei libri. Arriva la sesta edizione di Ricomincio dai libri, fiera editoriale diretta da Lorenzo Marone. Tanti ospiti di caratura nazionale (da Sveva Casati Modignani a Maurizio de Giovann) e un gran numero di iniziative divertenti: incontri di scrittura creativa, reading poetici, laboratori di fumetto, flashmob e performance teatrali. Sul sito ufficiale il programma completo

Pane in piazza - In occasione di Milano Food City, Pane in piazza torna con più entusiasmo che mai in Piazza Duomo sabato 4 Maggio 2019, e alla Società Umanitaria domenica 5 maggio. Ben 150 fornai provenienti da tutta Italia gratuitamente, sfornano prelibatezze regionali dolci e salate con il pane a farla da re, per sostenere insieme con i milanesi e tutti i visitatori il Progetto St. Augustin, la costruzione di un panificio industriale in Etiopia, a Dire Dawa, già avviata grazie alle donazioni raccolte nell'edizione 2018. A far da regina la michetta, tipico pane milanese, a cui si affiancheranno biove e grissini piemontesi, le mafalde siciliane, il pane di Matera, il pane di grano duro tipico di molte regioni del sud Italia; insomma tutti i pani regionali saranno presenti, oltre a pizze napoletane e focacce liguri e a seguire tanti dolci, insomma un vero viaggio nell'Italia panaria. Tutte le informazioni sulla pagina Facebook ufficiale

Al cinema - Insieme hanno recitato in 106 film e sono probabilmente il duo comico più amato della storia. Eppure nessuno li aveva finora raccontati sul grande schermo. A rimediare è lo scozzese Jon S. Baird che dirige il primo film (non documentario) su Stanlio e Ollio. Basato sulla sceneggiatura di Jeff Pope (candidato all'Oscar per Philomena), Stanlio & Ollio ignora il periodo d'oro e più conosciuto di Stan Laurel e Oliver Hardy e si concentra invece sugli ultimi anni della loro carriera. Nel 1953, a tre anni dal loro ultimo film, i due partono per una tournée teatrale in Gran Bretagna, in cui riscoprono la gioia di lavorare insieme nonostante i problemi economici e di salute dovuti all'età. A interpretarli sono Steve Coogan (Stanlio) e John C. Reilly che, coperto di protesi, è Ollio. Qui tutti i nuovi film nelle sale cinematografiche

