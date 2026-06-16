Uffizi, rinnovalte le sale di Botticelli: il video della riapertura

Completamente rinnovate le sale della Galleria degli Uffizi che ospitano i maggiori capolavori di Sandro Botticelli. Per la prima volta, le divinità più celebri uscite dal pennello del grande maestro del Rinascimento, la Venere e la Primavera, sono esposte una di fronte all’altra e collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione delle opere nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che ne alteravano la percezione diretta di monumentali quadri appesi alle pareti. Ecco il video delle sale a lavori ultimati.