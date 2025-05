La famiglia greco-americana Georgiadis proprietaria dell'opera racconta la storia del graffito

Andrà all’asta a New York un grande pezzo di muro su cui Banksy ha dipinto un palloncino a forma di cuore ricoperto di cerotti. L’opera, intitolata “Battle to Survive a Broken Heart” (La battaglia per sopravvivere a un cuore spezzato), sarà esposta al pubblico per un mese a partire da martedì 6 maggio al Brookfield Place, un complesso commerciale e direzionale situato di fronte al World Trade Center, nella parte meridionale di Manhattan.

Banksy, all’asta un muro di 4 tonnellate

La sezione di muro di quasi quattro tonnellate è una delle numerose opere guerrilla realizzate dal famoso artista britannico durante un mese di “residenza” a New York nel 2013. Secondo la casa d’aste Guernsey’s, parte del ricavato della vendita del 21 maggio sarà devoluto all‘American Heart Association. Maria Georgiadis, proprietaria dell’opera, ha detto che si tratta di una vendita dolceamara ma ricca di significato per la famiglia greco-americana. Suo padre, Vassilios Georgiadis, morì quattro anni fa a 67 anni per un infarto dopo aver gestito un’azienda di coperture e bonifica dell’amianto nel magazzino di Brooklyn dove Banksy ha realizzato il palloncino a forma di cuore.

“Purtroppo, abbiamo perso mio padre quattro anni fa a causa di un grave infarto. Quindi speriamo di poter restituire qualcosa all’American Heart Association attraverso questa vendita”, ha dichiarato Maria Georgiadis durante una recente visita al magazzino d’arte divenne una meta per i fan di Banksy, anche se l’opera dell’artista è stata coperta da scritte di altri writer, con grande disappunto dei passanti, a cui lo stesso Bansky avrebbe anche replicato, come ha raccontato il fratello di Maria Georgiadis, Anastasios. Un residente locale, frustrato dalla folla che si accalcava, avrebbe anche tentato di distruggere il dipinto con una mazza. Alla fine, la famiglia Georgiadis ha rimosso l’opera, tagliando un’intera sezione del muro e costruendo una spessa cornice rinforzata in acciaio e un supporto per esporla.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata