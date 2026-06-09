Uffizi, Montanari si dimette dal Comitato scientifico: scontro con il ministro Giuli

Tomaso Montanari, rettore dell’Università per stranieri di Siena, si dimette dal Comitato scientifico delle Gallerie degli Uffizi. “Ho appreso dalla stampa il decreto di nomina del nuovo Cda degli Uffizi in cui si nominano il segretario alla presidenza del Consiglio già braccio destro di Brunetta, un professore universitario già direttore della fondazione Farefuturo di Fini, un ex candidato di FI alla regione Toscana. Si riempiono la bocca con ‘nazione’, ma qui c’è un cambio di consonante: ‘fazione’. Si stanno prendendo tutto. Non si tratta di egemonia culturale, ma lottizzazione del patrimonio culturale“, ha detto a “Otto e Mezzo”, programma condotto da Lilli Gruber su La7.

“Come ciliegina e foglia di fico, siccome erano tutti maschi e nessuno sapeva niente di storia dell’arte, hanno nominato anche una storica dell’arte importante, che però è la curatrice di un dipartimento del Metropolitan museum di NY, che chiede un sacco di opere in prestito agli uffizi e crea quindi un conflitto d’interesse. Non si può governare così il patrimonio del Paese. E’ uno scandalo e io non posso far altro che dire ‘Non in mio nome’, dimettermi e denunciare pubblicamente quello che stanno facendo al patrimonio culturale della patria, distrutto dai patrioti”, ha aggiunto Montanari.

Giuli: “Motivazioni di Montanari pretestuose e deludenti”

“Montanari se n’è ghiuto, E soli ci ha lasciato”, ha replicato Alessandro Giuli, citando una celebre frase di Palmiro Togliatti. “Le motivazioni addotte dall’esimio Prof. Montanari – ovvero la nomina di impeccabili figure tecniche nel cda, come il Segretario generale della Presidenza del Consiglio Carlo Deodato nonché, nel comitato scientifico, di una autorevolissima scienziata dell’arte come Carmen Bambach, tra l’altro curatrice al Met di New York – appaiono per lo meno al di sotto di ogni sospetto nella loro veste pretestuosa e decisamente deludenti, considerando la sua incompresa caratura intellettuale”, ha fatto sapere l’ufficio stampa del ministro della Cultura.