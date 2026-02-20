Olimpiadi 2026, atleti e tifosi scoprono il tiramisù. Viaggio nel ristorante dove il dolce è nato

Per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 molti tifosi e atleti stranieri hanno avuto la possibilità di conoscere il tiramisù, uno dei dolci più celebri della cucina italiana. AP ha voluto conoscere meglio il celebre dessert andando a Treviso nel ‘Ristorante Le Beccherie‘, locale dove è nato il tiramisù nel 1972. “Non è il gusto del caffè o del cacao, né quello del mascarpone, dei savoiardi o delle uova”, ha detto Manuel Gobbo chef del locale: “No, è il risultato di tutti questi ingredienti insieme, l’equilibrio di questi ingredienti”. “Il gusto è un ricordo. E secondo me, il tiramisù racchiude molti ricordi, molta storia, molto cuore, ed è per questo che rimane forse il dessert più affascinante della cucina italiana”, ha aggiunto Paolo Lai, proprietario del Ristorante Le Beccherie