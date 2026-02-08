Venezia, le dodici Marie sfilano per il Carnevale

Durante il secondo fine settimana del Carnevale di Venezia, le dodici Marie, giovani donne scelte per rappresentare la città, hanno sfilato per le strade e i canali prima di fare il loro ingresso in Piazza San Marco. Lo spettacolo è una rivisitazione in chiave moderna di un evento storico ispirato al rapimento di 12 future spose nel 1039, quando il doge Pietro Candiano III governava la città dei canali. Catturate dai pirati, le damigelle furono liberate dalla popolazione. Dal IX secolo, il 2 febbraio di ogni anno, in occasione della festa della Purificazione della Beata Vergine Maria, vengono scelte le 12 future spose più belle per rappresentare la città.