Carnevale di Venezia 2026, l'incredibile show del "Richiamo di Olympia"

Show incredibile al carnevale di Venezia 2026. Venerdì sera all’Arsenale, 17 artisti (tra acrobati, ballerini e giocolieri) hanno dato vita al “Richiamo di Olympia”, un insieme di performance spettacolari che hanno trasformato le acque della città lagunare in un palcoscenico. L’esibizione racconta la storia di un pescatore veneziano, Alvise, che, attratto e guidato dalla voce della musa Olympia, intraprende un viaggio e, dopo aver affrontato cinque prove (Terra, Acqua, Fuoco, Aria ed Etere), torna a Venezia da eroe. Il carnevale di quest’anno è intitolato “Olimpo. Ritorno alle origini dei giochi” per rendere omaggio alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.