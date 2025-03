Ospite d’eccezione alla mostra su Ernesto ‘Che’ Guevara ‘Che Guevara tú y todos’ presentata oggi al museo civico archeologico di Bologna. Si tratta di Aleida Guevara, figlia del leggendario protagonista della rivoluzione cubana Che – passeggiando tra foto e cimeli del padre – ha colto l’occasione per intonare (in spagnolo) ‘Bella ciao‘.

Intercettata dai giornalisti, Aleida Guevara ha definito Bologna una “città speciale” in quanto centro universitario e quindi piena di giovani ed è “molto bello” ha spiegato Che “i giovani possano venire a vedere la mostra”. La figlia del Che ha anche parlato di Cuba e delle restrizioni all’import e all’export. “Una nave che tocca Cuba – ha raccontato – non può poi toccare il suolo degli Stati Uniti per sei mesi. Quindi un venditore o un produttore Che decide di importare o esportare un materiale da o verso Cuba ha delle sanzioni Che sono molto pesanti”.

