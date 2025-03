L'uomo è stato rintracciato al Dall'Ara prima del match con la Lazio

I carabinieri di Bologna hanno arrestato un 43enne originario della Polonia, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dall’Autorità polacca per guida sotto l’effetto dell’alcol. L’uomo, residente in Germania, nei giorni scorsi è arrivato in Italia per andare a vedere la partita di calcio Bologna-Lazio allo stadio Renato Dall’Ara, ma a seguito di un controllo è risultato destinatario del mandato di cattura.

Pertanto, immediatamente rintracciato da una pattuglia dei carabinieri presso un hotel della provincia bolognese, è stato arrestato. Condotto nella casa circondariale di Bologna, l’arresto è stato convalidato dalla Corte d’Appello di Bologna e l’uomo rimesso in libertà con l’obbligo di presentazione presso un ufficio di Polizia Giudiziaria in attesa della conclusione dell’iter per l’estradizione. La misura ottenuta ha comunque consentito al 43enne di assistere all’incontro calcistico.

