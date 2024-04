Lo si apprende da fonti del Mic. Il grande evento sarà il 28 giugno, si intitolerà 'Puccini secondo Muti'

L’evento clou delle celebrazioni per il centenario dalla morte di Giacomo Puccini si intitolerà ‘Puccini secondo Muti’. Sarà un grande concerto internazionale del Maestro Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini in formazione speciale, a vent’anni dalla sua creazione. Si terrà a Lucca il prossimo 28 giugno e verrà trasmesso in diretta televisiva. È in corso a Lucca, in questo momento, il sopralluogo del Sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi con il Sindaco Mario Pardini e la Rai. Lo si apprende da fonti del Ministero della Cultura.

