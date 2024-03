La direzione musicale è affidata a Beatrice Venezi

Al Teatro Lirico di Cagliari è andato in scena un omaggio a Puccini nell’anno delle celebrazioni per il centenario della sua morte: Tosca, melodramma in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, tratto dal dramma La Tosca di Victorien Sardou, assente da Cagliari dal 2019. La direzione musicale è affidata a Beatrice Venezi, una delle giovani rivelazioni della scena internazionale che ritorna a nel capoluogo sardo per il suo debutto in Tosca, dopo l’enorme successo di pubblico ottenuto lo scorso maggio/giugno con La Traviata.

