"E' una grande perdita per il territorio", afferma un'ex allieva

Dopo 70 anni chiude il Goethe Institut di Torino. Alcuni ex allievi del centro culturale tedesco hanno inscenato una cerimonia di saluto in Piazza San Carlo, nel centro del capoluogo piemontese. “Esprimiamo il nostro dispiacere per la chiusura, c’erano proposte concrete e valide per evitarla, ma non è bastato. E’ una gran perdita per il territorio. Siamo solidali con il corpo insegnante e il personale amministrativo, che in questi anni ci hanno fatto conoscere la Germania senza dover andare fino a Berlino”, ha affermato Rosanna Arcari, allieva e frequentatrice della scuola per circa 20 anni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata