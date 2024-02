La denuncia sui social dell'assessora Chiara Foglietta

Una ‘moda’ pericolosissima è sbarcata a Torino: il ‘bus surfing‘. L’assessora alla transizione ecologica del Comune di Torino Chiara Foglietta ha diffuso l’immagine di due giovani aggrappati al retro di un autobus, in serata, nel Torinese. “L’ultim’ora da GTT questa sera mi preoccupa molto. Due ragazzini si sono appesi al paraurti posteriore di un bus in corsa. Anche un Assessore a un certo punto non trova più le parole – scrive Foglietta – Un gesto grave e molto pericoloso. Ogni tanto questo ‘gioco’ – purtroppo – torna alla ribalta, nelle diverse città”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Foglietta (@chiarafoglietta)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata