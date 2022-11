L'opera è stata esposta nella Cattedrale della città spagnola. Un gruppo di artisti ha impiegato 15 anni per realizzarla

(LaPresse) Una scultura iperrealistica di Gesù, basata sulla Sacra Sindone, è stata esposta nella Cattedrale di Salamanca, in Spagna. Un gruppo di artisti ha impiegato 15 anni per realizzarla, utilizzando le misure di un pezzo di materiale che alcuni ritengono sia stato usato per avvolgere il corpo di Gesù dopo la sua crocifissione.

