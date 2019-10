Milano, bambino di 8 anni investito a Cologno Monzese: è in coma

di scp

Milano, 8 ott. (LaPresse) - Verso le 17 un bambino di 8 anni è stato investito in viale Lombardia a Cologno Monzese ed è stato portato all'ospedale Niguarda, dove si trova ricoverato in coma. Non si tratta di un caso di omissione di soccorso.

