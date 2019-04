Brexit sempre più difficile, giornata dell'autismo, una legge per le scuole sicure e la serie A. Gli eventi da non perdere di martedì 2 aprile

Brexit - Il Parlamento inglese ha bocciato anche le quattro possibili opzioni di un piano B per evitare una Brexit senza accordo. Oggi Theresa May riunisce il suo governo (sarà una riunione fiume) per verificare se esiste ancora una via d'uscita. Le opzioni, ormai sono ridotte al lumicino: chiedere alla Ue una proroga lunga (ma in cambio Bruxelles chiederebbe un nuovo referendum) o tentare in extremis di far passare l'accordo con la Ue già bocciato tre volte. Il capo dell'opposizione Jeremy Corbyn ha chiesto di far rivotare anche le quattro opzioni appena bocciate. Il clima, a Londra è tra la tragedia e la farsa. Molti temono che ormai si vada verso la Brexit senza accordo ("no deal") in una sorta di "cupio dissolvi".

Jean Cjaude Juncker con il presidente dell'Unione Europea, Donald Tusk

Juncker a Roma - E' a Roma il presidente della Commissione Ue, Jean Claude Juncker. Oggi vede il premier Giuseppe Conte (che subito dopo parte per il Qatar), il presidente Segio Mattarella e il Past President Giorgio Napolitano. Juncker è in Italia per affrontare le questioni legate alla nostra manovra economica e ai dati sulla crescita che, invece di superare l'1% come previsto, si attesterà probabilmente intorno allo 0,2%: praticamente a zero. Juncker è anche preoccupato per il debito pubblico italiano "tra i più alti del mondo". A Conte chiederà rassicurazioni sulle iniziative che il governo gialloverde intende attuare "per scoprire gli strumenti che le permetteranno di rilanciare la propria crescita". Tra questi, allo stato, è esclusa una manovra correttiva.

Una legge per le scuole sicure - Save The Children e Cittadinanzattiva presentano oggi (ore 10, sala stampa di Montecitorio) un "Manifesto per una proposta di legge sulla sicurezza scolastica che garantisca piena tutela a studenti, docenti e non". In Italia il disastro delle strutture scolastiche è sotto gli occhi di tutte le famiglie che hanno figli a scuola, ma non tutti sanno che 4 milioni e mezzo di studenti vivono in province situate, in tutto o in parte, in aree a pericolosità sismica alta e medio-alta. Per loro, come per tutti i bambini e gli adolescenti della stessa età, andare a scuola è un diritto e un obbligo, ma in molti casi può essere pericoloso come accadde a San Giuliano di Puglia il 31 ottobre del 2002 quando 27 bambini e un'insegnante perirono nel crollo di una scuola costruita male in seguito a un terremoto a cui avrebbe dovuto resistere. La proposta di legge dovrebbe superre l'attuale frammentazione e dettare norme chiare, precise e ineludibili sul tema.

Giornata mondiale dell'autismo - Si celebra oggi in tutto il mondo la giornata dell'autismo. In Italia, questa patologia colpisce 550mila persone, 5 milioni in Europa e riguarda ormai l'1 per cento dei bambini che nascono. Si tratta di un insieme di condizioni del neurosviluppo che generano difficoltà più o meno gravi nella comunicazione sociale e nei comportamenti. Spesso è caratterizzato dalla ripetitività ossessiva di comportamenti e interessi, dalla difficoltà di interazione e dalla comprensione del linguaggio. L'autismo colpisce quattro volte di più i maschi delle femmine. Le cause non sono chiare e potrebbero risiedere in una serie di fattori genetici, ambientali e biologico-cerebrali. La giornata di oggi è dedicata alla consapevolezza su questa malattia e alla solidarietà verso chi ne è colpito.

Rino Gattuso, la panchina del Milan gli dà molti pensieri

Serie A - Si gioca oggi la prima parte della 30 esima giornata di serie A. A Milano (San Siro, ore 19) si gioca Milan-Udinese. Dopo le sconfitte nel derby e contro la Samp, i rossoneri non possono sbagliare se vogliono tener vive le speranze di Champions. L'Udinese (28 punti) è appena 3 lunghezze sopra la terz'ultima (Empoli) e rischia di essere raggiunta e trascinata verso il baratro della retrocessione. A Cagliari (ore 21, Sardegna Arena) i sardi (33 punti e praticamente in salvo) ospitano la Juve concentrata sulla Champions e tranquilla dei 15 punti di vantaggio. Domani: Empoli-Napoli (ore 19) e, alle 21: Spal-Lazio, Frosinone-Parma, Roma-Fiorentina, Genoa-Inter e Torino-Samp.

