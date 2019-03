Caso Diciotti, Mare Jonio, sblocca cantieri e 150 anni del Bambin Gesù, gli eventi da non perdere di martedì 19 marzo

Caso Diciotti verso il voto su Salvini - Si apre oggi in Senato la discussione sull'autorizzazione a procedere contro il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, indagato per sequestro aggravato di persona nei confronti dei 177 migranti della nave Diciotti. Il relatore, Maurizio Gasparri è arrivato alla conclusione che Salvini agì nell'interesse pubblico e con il pieno avvallo del governo. I dubbi della maggior parte dei 5 Stelle sono stati fugati dal referendum via Rousseau in cui poco più di 52mila persone si sono espresse e il 59,05% di esse ha detto di respingere l'autorizzazione. Ci saranno anche due relazioni di minoranza: quella di Pietro Grasso (Leu) e quella di Gregorio De Falco (dissidente M5S) che proporranno il sì all'autorizzazione. Mercoledì, per tutto il giorno, il voto.. Necessaria la maggioranza assoluta (161 senatori). M5S e Lega dovrebbe farcela facilmente anche se sono previsti alcuni voti dissonanti come quelli di Paola Nugnes e Elena Fattori che rischiano l'espulsione.

Mare Jonio - E mentre a Palazzo Madama si riprende a discutere sul caso Diciotti, nel Mare Mediterraneo riparte lo scontro tra Governo italiano (Ministero degli Interni) e ong che salvano i naufraghi. Ieri, al largo delle coste libiche, la nave italiana "Mare Jonio" del Mediterranea Saving Humans, ha intercettato un gommone con una cinquantina di persone a bordo (12 minori) che rischiava di naufragare: Una motovedetta libica è arrivata mentre il salvataggio era già in corso e non è intervenuta. Il responsabile di Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini ha chiesto un porto sicuro dove sbarcare le persone e ha messo la prua verso Lampedusa. "Siamo italiani - ha detto Casarini - e intendiamo attraccare in Italia". Il Viminale ha minacciato una direttiva volta a chiudere le acque territoriali italiane alle navi delle ong, ma gli è stato fatto notare che non è possibile. Ma Salvini insiste: "Chi soccorre migranti irregolari in acque non di responsabilità italiana, senza che Roma abbia coordinato l'intervento ed entra poi in acque territoriali italiane lede il buon ordine e la sicurezza dello Stato italiano",

Il premier Giuseppe Conte in visita al cantiere della Asti-Cuneo

Sblocca cantieri e sanatoria - Domani il Consiglio dei ministri dovrebbe varare il decreto "sblocca cantieri". Gli ultimi dettagli sono stati definiti nella riunione di ieri sera a Palazzo Chigi con Conte, Toninelli, Tria, Rixi, Siri e Laura Castelli. E Salvini chiosa: "Il decreto che arriverà in Consiglio dei ministri deve sbloccare davvero i cantieri, tutti i cantieri e far ripartire l'edilizia pubblica e privata in tutta Italia, oppure non servirà. L'Italia non ha bisogno di aspirine ma di una rivoluzione". Si sa che il ragionamento non piace ai 5Stelle che, a cominciare dalla Tav sono più dell'ordine d'idee di esaminare caso per caso, di far partire tutto quello che secondo il governo è utile, ma di bloccare le opere ritenute inutili. E, sullo sfondo si apre un'altra polemica intorno a un documento di 24 pagine della Lega (pubblicato da Repubblica) in cui si parla di una sanatoria per piccoli abusi attraverso "l'eliminazione della necessità di richiedere la sanatoria in tutti quei casi in cui lo stato di fatto dell'immobile non corrisponda esattamente a quello rappresentato negli elaborati tecnici". Il M5S accusa la Lega di voler far passare surrettiziamente una sanatoria. La Lega smentisce recisamente ma tensione sospetto restano alti.

L'ingresso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma

150 anni del Bambin Gesù - Si celebrano i 150 dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Questa mattina, ore 11, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, visita la struttura vicina alla Basilica di San Paolo. Insieme al Mayer di Firenze e al Gaslini di Genova, il Bambino Gesù, fondato nel 1869 grazie alla generosa iniziativa della famiglia Salviati, è considerato tra le più importanti strutture pediatriche a livello internazionale dove, nello stesso tempo, si curano i bambini e si fa ricerca di altissimo livello sulle patologie più gravi e più rare che affliggono l'infanzia. Nel 1869, i bambini venivano ricoverati insieme agli adulti senza particolari attenzioni alla loro specificità. La duchessa Arabella Salviati, profondamente colpita da questa realtà, si fa promotrice della fondazione di un ospedale pediatrico sul modello dell'Hopital des Enfants Malades di Parigi. Il suo progetto viene immediatamente sostenuto dalla famiglia. E' il 19 marzo e una piccola stanza in via delle Zoccolette, a due passi dal Tevere, diventa il primo nucleo dell'ospedale dedicato al Bambino Gesù. Oggi il Bambino Gesù è rappresentato dai seguenti numeri: 84.036 accessi al pronto soccorso, 359 trasporti di emergenza neonatale, 2.205 accessi nelle unità di terapia intensiva, 28 trapianti di rene, 18 di cuore, 31 di fegato, 27 di cornea, 170 di midollo, 700 persone impegnate nella ricerca, 16 malattie rare identificate, 13.203 pazienti "rari".

La nazionale di Roberto Mancini a Coverciano

La Nazionale di Mancini - La nazionale di Roberto Mancini comincia il suo cammino verso gli Europei. L'Italia è inserita nel Gruppo J con Armenia, Bosnia-Erzegovina, Finlandia, Grecia e Liechtenstein. Sabato 23 (ore 20,45 a Udine) si gioca Italia-Finlandia; martedì 26 (20,45 al Tardini di Parma) tocca al Liechtenstein. Oggi, a Coverciano, si radunano i 29 convocati. Tra loro alcuni giovanissimi (Zaniolo, Mancini, Kean), alcuni "veterani" come il capocannoniere del campionato Fabio Quagliarella e alcuni ritorni come Spinazzola, El Shaarawy, Izzo. Su Balotelli, Mancini ha detto che "non è ancora pronto". Ecco i convocati: Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Perin (Juve), Sirigu (Torino); Difensori: Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juve), Chiellini (Juve), Florenzi (Roma), Izzo (Torino), Mancini (Atalanta), Piccini (Valencia), Romagnoli (Milan), Spinazzola (Juventus); Centrocampisti: Barella (Cagliari), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Sensi (Sassuolo), Verratti (Paris Saint Germain), Zaniolo (Roma); Attaccanti: Bernardeschi (Juve), Chiesa (Fiorentina), El Shaarawy (Roma), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Kean (Juve), Lasagna (Udinese), Pavoletti (Cagliari), Politano (Inter), Quagliarella (Sampdoria).

