Dazi Cina-Usa, Altaforte via dal Salone del Libro, vittime del terrorismo, Conte e Allegri e Europa League. Gli eventi da non perdere di giovedì 9 maggio 2019

Dazi Cina-Usa - Entra nel vivo, oggi a Washington, la trattativa Usa-Cina sui dazi. La delegazione cinese è arrivata (la guida il vicepremier Liu He, e questo è un segnale positiva) facendo sapere di essere pronta a fare l'accordo. Lo stesso hanno detto gli americani, ma Trump ha aggiunto di "essere felice" di imporre (da domani, venerdì) dazi dal 10 al 25% su scambi commerciali per oltre 250 miliardi di dollari all'anno. I cinesi hanno fatto sapere che, "pur con profondo rammarico" sono pronti ad adottare "contromisure". I mercati tendono a pensare che si tratti di scaramucce e che, alla fine, un accordo converrebbe a tutti, ma non si può mai dire e gli indici si mantengono poco sotto la parità. Effettivamente tutto è cominciato lo scorso week end quando l'intesa sembrava ormai una formalità, ma i cinesi hanno mandato un documento con "correzioni significative" alla bozza di accordo di 150 pagine. Nei sette capitoli dell'accordo, stando alla Reuters, la Cina avrebbe cancellato i propri impegni su violazioni di proprieta' intellettuale, trasferimenti di tecnologia, manipolazione della valuta. ecc. ovviamente a loro vantaggio. Da qui la decisione di Trump di rialzare i dazi. Adesso ci sono circa trenta ore per chiudere un'intesa e evitare conseguenze che potrebbero affossare i mercati di tutto il mondo.

Torino, ultime ore per l'allestimento del 32esimo Salone del Libro

Salone del Libro - Alla fine Comune di Torino e Regione Piemonte hanno chiesto agli organizzatori del 32esimo Salone del Libro di rescindere il contratto con Altaforte, la casa editrice vicina a Casa Pound, il cui titolare Francesco Polacchi (pregiudicato, sotto processo per violenze e adesso indagato per apologia di fascismo) ha dichiarato di sentirsi orgoglioso "di essere fascista" e che "il male dell'Italia è l'antifascismo". Gli organizzatori hanno provveduto, Altaforte è fuori dal Salone e Polacchi minaccia di fare causa. Ma, hanno detto sindaca e governatore in un comunicato: "E’ necessario tutelare il Salone del Libro, la sua immagine, la sua impronta democratica e il sereno svolgimento di una manifestazione seguita da molte decine di migliaia di persone". La presenza di Altaforte era ormai un rischio per il Salone stesso e per lo svolgimento, ad esempio, della lectio inaugurale di Halina Birembaum, scrittrice, poetessa e sopravvissuta ai campi di sterminio di Auschwitz, Ravensbrück e Neustadt-Glewe. Salvini, la cui intervista è pubblicata da Altaforte ha detto che "nel 2019 parlare di fascismo è surreale".

Via Caetani, il giorno del ritrovamento dell'auto col corpo di Moro. La Renault rossa si vede in fondo sulla sinistra

Vittime del terrorismo - Si celebra oggi la giornata delle vittime del terrorismo che coincide con il 41esimo anniversario dell'omicidio di Aldo Moro, rapito dalle Br il 16 marzo del 1978 e ucciso dopo 54 giorni di prigionia. La vicenda dello statista barese è emblematica di una stagione che riempì di piombo e di dolore gli anni 70 ma che ha avuto dei seguiti fin quasi ai giorni nostri. Dal 1970 a oggi gli attacchi terroristici (tutti di origine interna in parte di matrice nera e in parte rossa) sono stati circa 1500 con quasi trecento vittime e mille feriti. Il terrorismo fascista principalmente colpì i treni e utilizzò le bombe, quello delle Br e degli altri gruppi di sinistra, attaccò per lo più bersagli singoli. La strage più grave fu quella della stazione di Bologna dell'1 agosto 1980 con 85 morti e 188 feriti. Tra le vittime degli anni di piombo carabinieri, poliziotti, viaggiatori qualsiasi, uomini politici, commercianti, dirigenti industriali e operai. Oggi si ricordano tutti. Alle 9,30 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente della Camera Roberto Fico e il vicepremier Luigi Di Maio ricorderanno Aldo Moro in via Caetani dove il corpo dello statista venne lasciato dalle Br nel bagagliaio di una Renault rossa.

Massimiliano Allegri

Conte e Allegri - Sembrava tutto pacifico e che Massimiliano Allegri sarebbe rimasto alla guida della Juventus con l'obiettivo di conquistare il nono scudetto consecutivo e, soprattutto, dare finalmente la scalata alla Champions League. Nei prossimi giorni, Allegri (contratto da 7,5 milioni in scadenza nel 2020) e Andrea Agnelli avrebbero dovuto vedersi per mettere a punto il piano per la prossima stagione, ma un'intervista di Antonio Conte alla Gazzetta dello Sport e segnali dal duo Paratici-Nedved hanno riportato tutto in alto mare. E oggi non si parlerà d'altro nei bar di tutta Italia dove la Juve ha centinaia di migliaia di tifosi e l'Inter quasi altrettanti. Conte sembrava già nerazzurro ma, adesso, a Torino stanno pensando anche a lui. Nel caso, Allegri potrebbe prendersi un anno sabatico ma anche il Psg e altre squadre europee potrebbero cercarlo. E all'Inter? Semplicemente resterebbe Spalletti.

Maurizio Sarri dirige l'ultimo allenamento del Chelsea in vista dell'incontro con l'Eintracht

Europa League, - La Champions League, con due straordinarie semifinali che passeranno alla Storia del calcio, ha portato in finale (1 giugno a Madrid) due squadre inglesi: Liverpool e Tottenham. Questa sera tocca all'Europa League che deve darsi le due protagoniste della finale che si gioca a Baku (Azerbaigian) il prossimo 29 maggio. E dalle semifinali di ritorno della seconda coppa europea, potrebbero uscire altre due compagini di Oltremanica. A Londra (Stamford Bridge, ore 21) si gioca Chelsea-Eintracht di Francoforte. All'andata finì 1-1 per le reti di Jovic (per i tedeschi) e Pedro per i londinesi. A Valencia (stadio Mestalla, ore 21) si gioca Valencia-Arsenal. All'andata, a Londra, hanno vinto gli inglesi (3-1) con i gol di Lacazette (2), Aubameyang e Diakhaby. L'ultima volta che la finale Champions venne disputata da due squadre della stessa nazione è stata nel 2007-08 (Manutd-Chelsea), l'ultima volta in Europa League è stata nel 2006-07 (Siviglia-Espanyol), ma non è mai accaduto che tutte e quattro le finaliste fossero dello stesso Paese.

