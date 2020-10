Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): Circolazione virus più sostenuta

di lca

Milano, 1 ott. (LaPresse) - "L'aumento del rapporto positivi/casi testati se da un lato conferma una circolazione più sostenuta del virus, indipendentemente dal numero di tamponi effettuati, dall'altro lascia intravedere le prime criticità in alcune Regioni, rendendo indifferibile un potenziamento della capacità di testing". Lo precisa Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe in merito al monitoraggio sull'emergenza Covid relativo all'ultima settimana di settembre. In particolare, nella settimana 23-29 settembre, la fondazione rileva, a fronte di una media nazionale del 3,1%, i valori particolaremente alti di Liguria (6,4%) e Campania (5,4%).

"Nell'ultima settimana continua l'ascesa della curva dei nuovi casi, principalmente per l'incremento del rapporto positivi/casi testati, oltre che, in misura minore, dei casi testati", ha aggiunto Cartabellotta. "Si conferma inoltre la crescita costante dei pazienti ospedalizzati con sintomi e di quelli in terapia intensiva", sottolinea ancora il presidente di Gimbe. Da metà luglio, precisa la fondazione, i nuovi casi settimanali sono aumentati da poco più di 1.400 ad oltre 12.000, con incremento del rapporto positivi/casi testati dallo 0,8% al 3,1%, mentre i casi attualmente positivi sono più che quadruplicati: da 12.482 a 50.630.

