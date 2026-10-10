Maltempo, sindaco Lipari: “Esondato torrente e detriti in centro abitato”

Prosegue l’ondata di maltempo che sta interessando il Sud Italia, con allagamenti, frane e disagi alla viabilità. Tra le zone più colpite c’è Lipari, in provincia di Messina, dove è esondato un torrente e alcuni detriti hanno raggiunto il centro abitato. Problemi anche in Calabria, in particolare a Melito Porto Salvo, dove si registrano strade allagate, un muro crollato e auto finite sugli scogli. A Napoli, invece, i vigili del fuoco hanno effettuato 150 interventi negli ultimi due giorni, tra danni d’acqua, allagamenti e dissesti statici. Sul maltempo è intervenuto anche il vicepremier Antonio Tajani, che ha espresso solidarietà alle popolazioni colpite.

Lipari, esonda il torrente Valle: detriti nel centro abitato

La situazione è critica a Lipari, nelle isole Eolie, dove le forti precipitazioni hanno provocato l’esondazione del torrente Valle. A confermarlo a LaPresse è il sindaco Riccardo Gullo, che ha segnalato la caduta di detriti in prossimità del centro abitato. “Un po’ di detriti sono venuti giù e hanno interessato il centro abitato”, ha spiegato il primo cittadino, indicando nella viabilità il problema principale. “Alcuni detriti sono caduti lungo la strada provinciale”, ha aggiunto Gullo. Sono in corso le attività per ripristinare i collegamenti: “Lavoriamo per ripristinare la viabilità”.

🇮🇹 | Inundaciones en Mesina, Isla Lipari, Italia. (Octubre 10, 2026). https://t.co/60GVdf9vv8 — Climagram (@deZabedrosky) October 10, 2026

Calabria, auto sugli scogli e strade allagate

Il maltempo ha provocato danni anche in Calabria. Particolarmente colpito il Comune di Melito Porto Salvo, dove si registrano auto finite sugli scogli a ridosso del mare, un muro crollato e diverse strade allagate. L’amministrazione comunale ha pubblicato sui propri canali social le immagini dei danni, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti. “Limitare al massimo gli spostamenti e a non uscire di casa se non per ragioni di stretta ed effettiva necessità”, è la raccomandazione rivolta alla popolazione. Sul territorio sono impegnati l’amministrazione comunale, la polizia locale e i volontari della Protezione civile. È in corso un monitoraggio per individuare e mettere in sicurezza le aree critiche, segnalare le strade compromesse e intervenire nelle situazioni di pericolo.

Napoli, 150 interventi dei vigili del fuoco in due giorni

Disagi anche a Napoli, dove i vigili del fuoco hanno effettuato 150 interventi negli ultimi due giorni a causa delle intense precipitazioni. Le operazioni si sono concentrate soprattutto su allagamenti, danni provocati dall’acqua e dissesti statici. Nella serata di venerdì, le piogge hanno provocato una frana in via Fedro, nella zona di Mergellina. L’episodio ha reso necessaria l’evacuazione precauzionale di tre appartamenti. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e alcuni alberi pericolanti che minacciavano la linea ferroviaria della vicina stazione della metropolitana.

Antonio Tajani (Foto di Cecilia Fabiano/LaPresse)

Tajani: “Il Governo è al fianco delle popolazioni colpite”

Sull’emergenza maltempo è intervenuto anche il vicepremier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, che ha espresso vicinanza agli abitanti di Lipari e alle persone interessate dalle conseguenze delle precipitazioni. “Solidarietà e vicinanza a tutti gli abitanti di Lipari per le drammatiche conseguenze del maltempo che questa notte si è abbattuto sull’isola. Sono grato a tutti coloro che stanno prestando soccorso ai cittadini”, ha scritto su X.

Tajani ha inoltre ricordato gli interventi in corso nel Sud Italia: “A causa delle forti piogge, in queste ore sono numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile, soprattutto nel Sud Italia”. Il vicepremier ha concluso assicurando il sostegno dell’esecutivo: “Il Governo è al fianco delle popolazioni colpite”.