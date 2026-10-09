Home > Cronaca > Doppia tromba marina a Marsala fa danni e feriti: sui social i video di tornado e auto rovesciate

Una doppia tromba marina ha devastato questa mattina la zona di Marsala in provincia di Trapani provocando gravi danni ad automobili, edifici e campi agricoli. Impressionanti i video che sono stati pubblicati sui social dove si vede quello che sembra un enorme tornado abbattersi su case e veicoli.

Terrifying footage of a violent tornado ripping through the city of Marsala in Sicily, Italy earlier this morning. Heavy damage reported in the area. https://t.co/Wg9JNFS9pg — Nahel Belgherze (@WxNB_) October 9, 2026

Particolarmente colpita la scuola De Amicis dove si registrano alcuni feriti lievi. In località Petrosino una auto è stata investita da una delle trombe marine finendo poi in un campo fuori strada: i due occupanti sono rimasti feriti. Vigili del Fuoco, Protezione Civile, volontari e sanitari del 118 sono intervenuti per gestire l’emergenza. Dai video pubblicati in rete si vedono moltissime auto e veicoli rovesciati.