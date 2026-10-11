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domenica 11 ottobre 2026

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Como-Roma 0-0, nei giallorossi espulso Malen

Como-Roma 0-0, nei giallorossi espulso Malen
Como-Roma (Photo by Tiziano Ballabio/LaPresse)
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La squadra di Gasperini va a -2 dall’Inter capolista mentre il Como si porta a 11 punti

Primo 0-0 stagionale in campionato. Lo firmano Como e Roma che si annullano nella gara valida per la sesta giornata di Serie A giocata al Sinigaglia. La Roma, che perde la vetta della classifica, ha giocato in dieci dal 53′ per il cartellino rosso diretto a Malen per gioco pericoloso. La squadra di Gasperini va a -2 dall’Inter capolista mentre il Como si porta a 11 punti raggiungendo momentaneamente il Milan al quinto posto. 

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