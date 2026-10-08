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giovedì 8 ottobre 2026

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Emanuela Orlandi, sopralluogo della Commissione nel condominio di Mirella Gregori

Emanuela Orlandi, sopralluogo della Commissione nel condominio di Mirella Gregori
Caso Orlandi, Sit in a piazza del Sant’Uffizio. (Foto: Cecilia Fabiano/LaPresse)
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Ispezionato anche il locale in cui all’epoca dei fatti si trovava il bar della famiglia di Sonia De Vito, amica di Gregori

Sopralluogo oggi pomeriggio della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, nel condominio di via Nomentana in cui abitava la famiglia Gregori e nel locale in cui all’epoca dei fatti si trovava il bar della famiglia di Sonia De Vito, amica di Mirella Gregori. Si tratta dei luoghi in cui la ragazza è stata vista l’ultima volta, prima di sparire.

Un sopralluogo che il presidente della Commissione, Fabio Roscani, definisce “molto interessante” e nel corso del quale, all’interno dei locali che ospitavano il bar dei De Vito, “abbiamo rilevato la possibile presenza di un locale sotterraneo, attualmente non accessibile, sul quale dovremo disporre degli accertamenti“. 

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