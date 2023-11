Soddisfatti i familiari della ragazza scomparsa nel 1983

L’Aula del Senato ha dato il via libera definitivo, con votazione per alzata di mano, al ddl, approvato dalla Camera, istitutivo della Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori nel testo degli articoli formulato in sede redigente dalla 1a Commissione.

Pietro Orlandi: “Felice di commissione, passo avanti verso verità”

“Questa commissione era necessaria, sono convinto che possa farci fare dei passi avanti nella ricerca della verità sulla scomparsa di mia sorella. Il fatto che il Vaticano fosse contrario a questa commissione dimostra quanto fosse importante”. Lo dice a LaPresse Pietro Orlandi, fratelo di Emanuela, dopo il via libera definitivo al ddl, approvato dalla Camera, istitutivo della Commissione d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. “Finalmente la commissione è diventata legge. Sono contento, anche di tutte le dichiarazioni che ci sono state in Aula, tutte con la volontà di fare chiarezza. A parte gli interventi imbarazzanti di Gasparri e Casini. Ho visto la vicinanza da parte di tutti i senatori, mi ha fatto piacere che si sono alzati i piedi”, ha concluso Pietro.

Laura Sgrò, legale famiglia: “Bene ok a commissione, finalmente”

“Evviva l’intromissione perniciosa del Parlamento italiano! Finalmente la commissione di inchiesta su Emanuela e Mirella è legge”. Lo dice a LaPresse Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi. “Auguriamo buon lavoro ai parlamentari e auspichiamo che l’attività che andranno a svolgere possa portare luce sulla scomparsa di queste due ragazze e su quaranta anni di storia italiana”.

Maria Antonietta Gregori: “Contenta, ora commissione lavori spedita”

“Dire che sono contenta e emozionata è dire poco. Finalmente la commissione d’inchiesta per far luce sulla scomparsa di mia sorella è legge. Spero che finalmente possa partire il tutto, nonostante ci sia stato qualche arresto. Spero che ora i senatori possano lavorare e i lavori andare avanti in maniera spedita”, commenta a LaPresse Maria Antonietta Gregori, sorella di Mirella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata