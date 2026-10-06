Milano, il presidente del Tribunale lancia l'allarme: “Manca personale, a rischio le udienze”

“L’assenza di personale ci obbliga a dover compiere delle scelte sui servizi che il tribunale dà, sulle udienze, sulla liquidazione delle spese di giustizia, nell’ambito del penale e del civile: è un grido di dolore e di appello al ministero della Giustizia che riveda la pianta organica e che trovi incentivi perché nell’ultimo concorso per assistenti giudiziari noi avevamo 91 posti e solo 5 hanno accettato”. È l’allarme lanciato dal presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia a margine della conferenza stampa indetta nei suoi uffici proprio per sottolineare come la mancanza di personale amministrativo all’interno del Palazzo di Giustizia rischi di mettere a repentaglio le attività del tribunale.