Caso Sangiuliano, l'arrivo di Maria Rosaria Boccia in tribunale

Maria Rosaria Boccia arriva a piazzale Clodio per la prima udienza del procedimento legato all’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, davanti al giudice monocratico. L’imprenditrice si è presentata insieme al suo difensore. Il procedimento riguarda la diffusione di una registrazione in cui Sangiuliano parlava con la moglie. La Procura contesta a Boccia il reato di interferenze illecite nella vita privata e ha disposto la citazione diretta a giudizio. L’inchiesta comprende anche altre accuse in un altro procedimento penale. Nel fascicolo figura inoltre una contestazione per dichiarazioni non veritiere nel curriculum, legate all’organizzazione di eventi.