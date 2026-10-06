Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia in tribunale: tra le accuse stalking, lesioni e diffamazione

Maria Rosaria Boccia è arrivata al Tribunale di Roma a piazzale Clodio per la prima udienza del procedimento legato all’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, davanti al giudice monocratico. L’imprenditrice si è presentata insieme al suo difensore. Il procedimento riguarda la diffusione di una registrazione in cui Sangiuliano parlava con la moglie. La Procura contesta a Boccia il reato di interferenze illecite nella vita privata e ha disposto la citazione diretta a giudizio. L’inchiesta comprende anche altre accuse in un altro procedimento penale. Nel fascicolo figura inoltre una contestazione per dichiarazioni non veritiere nel curriculum, legate all’organizzazione di eventi.

(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)



Tra i testi citati Ranucci e Giuli

Anche Sigfrido Ranucci, Alessandro Giuli e Giampaolo Rossi tra i testi indicati dalle parti nel processo a Maria Rosaria Boccia, iniziato oggi davanti al giudice monocratico dopo l’esposto dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Le liste dei testi sono state depositate in udienza, e Boccia è accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum sull’organizzazione di eventi. Il 15 gennaio saranno sentiti Gilioli e la moglie di Sangiuliano. Il 5 febbraio toccherà invece all’ex ministro. I legali di Sangiuliano e della moglie hanno chiesto che l’audizione dei loro assistiti avvenga a porte chiuse. Il giudice, poi, si è riservato di decidere sulla richiesta.