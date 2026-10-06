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martedì 6 ottobre 2026

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Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia in tribunale: tra le accuse stalking, lesioni e diffamazione

Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia in tribunale: tra le accuse stalking, lesioni e diffamazione
(photo by Cecilia Fabiano/LaPresse
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Al via l’udienza: l’imprenditrice diffuse l’audio di una telefonata tra l’ex ministro e la moglie

Maria Rosaria Boccia è arrivata al Tribunale di Roma a piazzale Clodio per la prima udienza del procedimento legato all’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, davanti al giudice monocratico. L’imprenditrice si è presentata insieme al suo difensore. Il procedimento riguarda la diffusione di una registrazione in cui Sangiuliano parlava con la moglie. La Procura contesta a Boccia il reato di interferenze illecite nella vita privata e ha disposto la citazione diretta a giudizio. L’inchiesta comprende anche altre accuse in un altro procedimento penale. Nel fascicolo figura inoltre una contestazione per dichiarazioni non veritiere nel curriculum, legate all’organizzazione di eventi.

Caso Sangiuliano, Maria Rosaria Boccia in tribunale: tra le accuse stalking, lesioni e diffamazione
(foto di Cecilia Fabiano/ LaPresse)

Tra i testi citati Ranucci e Giuli

Anche Sigfrido Ranucci, Alessandro Giuli e Giampaolo Rossi tra i testi indicati dalle parti nel processo a Maria Rosaria Boccia, iniziato oggi davanti al giudice monocratico dopo l’esposto dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Le liste dei testi sono state depositate in udienza, e Boccia è accusata di stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata, diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum sull’organizzazione di eventi. Il 15 gennaio saranno sentiti Gilioli e la moglie di Sangiuliano. Il 5 febbraio toccherà invece all’ex ministro. I legali di Sangiuliano e della moglie hanno chiesto che l’audizione dei loro assistiti avvenga a porte chiuse. Il giudice, poi, si è riservato di decidere sulla richiesta.

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