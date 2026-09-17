Novità bollo auto 2027: ecco le vetture che saranno esentate

L’abolizione del bollo auto e moto per il 2027, decisa ieri in Consiglio dei ministri, è una notizia che viene ben accolta dagli automobilisti italiani. Ma solo alcune tipologie di automobili saranno interessate dall’addio al bollo auto, con alcune categorie di vetture che rimarranno escluse dal provvedimento annunciato dal governo. Il quadro viene tracciato dal Codacons, che punta l’attenzione sulle autovetture con potenza inferiore agli 80 kW circolanti in Italia, per le quali dal 2027 non si pagherà più in bollo.

Quali sono le auto esentate

Le auto del segmento A, ossia le cosiddette “citycar”, sono quelle più interessate dalla misura, perché hanno quasi sempre una potenza inferiore agli 80 kW – spiega l’associazione – Si tratta nello specifico di vetture di dimensioni compatte con una lunghezza generalmente inferiore ai 3,70 – 3,85 metri, progettate principalmente per la mobilità urbana.

Il secondo segmento coinvolto è il B, ossia le utilitarie compatte, le quali hanno una lunghezza compresa indicativamente tra i 3,7 e i 4,2 metri, ideali per la guida in città.

Tra le auto che godranno dell’agevolazione anche molti B-SUV e piccoli crossover, vetture con una carrozzeria rialzata ma dimensioni compatte, lunghe in genere tra i 4,20 e i 4,50 metri.

Restano escluse dall’addio al bollo le auto sportive, quelle del segmento D (vetture di medie o grandi dimensioni, con una lunghezza compresa indicativamente tra i 4,5 e i 5 metri), i C-SUV, la maggior parte delle berline, mentre solo poche auto elettriche hanno una potenza inferiore agli 80 kW.

Il requisito dovrebbe essere verificato sulla singola motorizzazione della vettura, non genericamente sul modello. Il dato è riportato sul libretto di circolazione, generalmente alla voce P.2.

Meloni: “Abolizione bollo misura molto ampia, riguarda 14,5 milioni veicoli”

“Abbiamo cancellato il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza. Parliamo di tutte le macchine che hanno una potenza fino a 80 kW, il 70% circa delle macchine degli italiani. Parliamo di oltre 13 milioni di veicoli, che sono quelli più usati in città, più usati dalle famiglie. Abbiamo cancellato il bollo anche per le moto e per i motocicli, in questo caso senza limite di potenza. E anche qui parliamo di circa un 1,2 milioni di veicoli. Quindi complessivamente è una misura molto ampia che riguarda quasi 14 milioni e mezzo di veicoli. Devo però precisare che ogni cittadino ha diritto a una esenzione”, ha detto ieri sera la premier, Giorgia Meloni, ospite della trasmissione ’10 minuti’ su Rete4.

Tajani: “Non è mossa elettorale, maggioranza solida”

Questa mattina è tornato sul tema anche il vicepremier Antonio Tajani, spiegando che l’abolizione del bollo “non è un’operazione elettorale, è un’operazione per dare risposte agli italiani“, ha detto il leader di Forza Italia a Radio Anch’io su Rai Radio 1. Tajani ha negato che la misura sia un segnale di un anticipo elettorale. “Si vota fra un anno”, la stessa Giorgia Meloni “dice che finché c’è la maggioranza va avanti, fino a fine legislatura e mi pare che la maggiorana sia solida, se ne facciano una ragione a sinistra”, ha aggiunto.

Tajani ha affermato che abolire il bollo non è una novità “era un’idea di Berlusconi già nel 2017, è una battaglia che noi abbiamo condotto da sempre”. La misura “per ora dura un anno, poi nella manovra verrà resa strutturale“, ha precisato il leader di FI, aggiungendo che “tutti i soldi verranno restituiti alle Regioni” e che “le Regioni” non saranno penalizzate ma anzi “ci guadagneranno perché non avranno l’evasione, in quanto i soldi saranno restituiti in base al numero delle auto e non dovranno spendere per il recupero dell’evasione”. Tajani ha poi assicurato che i soldi, meno di 3 miliardi, “ci sono per ridurre il bollo”.