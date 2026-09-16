Home > Politica > Dl Carburanti e abolizione bollo auto-moto, via libera dal Cdm. Meloni: “Altri parlano di patrimoniali, noi togliamo una tassa” – La diretta

Il Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, ha dato via libera al decreto legge recante ‘disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale’, che contiene anche l’abolizione per il 2027 del bollo per le auto fino a una potenza di 80 kw e per i motocicli.