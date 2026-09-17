Elicottero della Nbc si schianta in un quartiere di Los Angeles, tre vittime – Le foto

Un elicottero di una televisione locale affiliata alla Nbc è precipitato in un quartiere di Los Angeles e ha preso fuoco, causando la morte di almeno tre persone. Secondo i vigili del fuoco locali il velivolo è precipitato nei pressi di un edificio adibito a deposito nel quartiere di Chatsworth, nella San Fernando Valley, mentre le troupe televisive stavano seguendo l’incidente di un autobus che aveva causato almeno due morti e sei feriti. Almeno una delle persone morte nell’incidente dell’elicottero si trovava all’esterno, nel parcheggio accanto all’edificio commerciale. Non è chiaro se le altre due vittime si trovassero a terra o a bordo dell’aeromobile. Una persona è stata trasportata in ospedale. Secondo le autorità, dopo che l’elicottero ha preso fuoco sono andati in fiamme almeno quattro automobili e due container per lo stoccaggio presenti a terra. L’incendio è stato rapidamente domato. Più di 50 vigili del fuoco sono intervenuti, secondo quanto riferito dal dipartimento. Sull’incidente è stata avviata un’indagine.