Furto al museo di Messina, indagato il custode per falsa testimonianza

La procura di Messina, guidata da Antonio D’Amato, ha indagato per falsa testimonianza uno dei quattro custodi in servizio la sera del 15 agosto nel museo regionale di Messina, dove una banda di ladri professionisti ha rubato sei tavole di Antonello da Messina, abbandonandone due durante la fuga. Il custode era stato convocato nei giorni scorsi per un nuovo interrogatorio come persona informata sui fatti, ma durante il colloquio i magistrati hanno deciso di fermarsi e indagarlo per le continue contraddizioni nella sua versione.